Arbitra Feliciani di Teramo Tre pareggi coi biancorossi

PERUGIA - Sarà l’arbitro Ermanno Feliciani di Teramo a dirigere la partita tra Perugia e Frosinone valida per la 31esima giornata del campionato di Serie ed in programma sabato 1 aprile alle ore 16:15 allo stadio Curi. Gli assistenti saranno Pasquale De Meo di Foggia e Luca Mondin di Treviso. IV uomo Andrea Zanotti di Rimini. VAR Lorenzo Maggioni di Lecco, AVAR Niccolò Baroni di Firenze. Sono tre i precedenti tra Feliciani e il Grifo, con uno score di tre pareggi, tutti in trasferta, tra serie C (nella stagione della promozione con Caserta) e serie B, in questa stagione: il fischietto ha diretto la gara Carpi-Perugia 0-0 del 15 novembre 2020 (serie C); Cesena-Perugia 1-1 del 10 marzo 2021 (serie C); Cosenza-Perugia 0-0 del 4 dicembre 2022 (serie B). Non ci sono invece precedenti con tra Feliciani e il Frosinone. Il fischietto di Teramo in questa stagione ha già diretto 3 gare di serie A, 1 di Coppa Italia e 7 di serie B.