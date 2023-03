Anticipi e posticipi, il programma Con il Cagliari sotto i riflettori

La Lega serie BKT ha pubblicato il programma delle gare dalla tredicesima alla diciassettesima giornata di ritorno, dal giorno di Pasquetta, fino alla terzultima gara di campionato. Ecco il riepilogo gli impegni che attenderanno i biancorossi in attesa che venga ufficializzato il giorno del recupero della partita Perugia-Reggina. Sabato prossimo, 18 marzo si gioca Cittadella-Perugia, con fischio di inizio alle 14. Nel weekend 25-26 marzo è prevista la sosta di campionato per impegni della Nazionale italiana, non si esclude che possa essere la data giusta per recuperare la gara con la Reggina. Perugia-Frosinone, è in agenda domenica 2 aprile alle 16:15; Perugia-Modena, si gioca il giorno di Pasquetta, lunedì 10 aprile alle 15; Genoa-Perugia è in programma sabato 15 aprile alle 14. Mentre lo scontro salvezza Perugia-Cosenza si gioca sabato 22 aprile alle 14. Spal-Perugia è in programma domenica 30 aprile alle 16,15; mentre Perugia-Cagliari è l’anticipo di venerdì 5 maggio alle 20.30.