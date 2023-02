Angella è un muro Bene Capezzi Di Carmine lotta

GORI 6,5 a parte un’incertezza iniziale, esco non esco, è sicuro e attento. Chiude in angolo un tiro insidioso nella ripresa.

SGARBI 6,5 Clienti scomodi, con tutti la stessa attenzione.

ANGELLA 7 Alla mezzora del primo tempo mura la conclusione di Falletti. Una gara tutta attenzione ed esperienza.

ROSI 6,5 il compito non è agevole. Si muove tra Palumbo e Partipilo e non vacilla mai.

CASASOLA 6,5 meno appariscente, limita le sue discese nella prima parte, ma a ridosso dell’intervallo assiste Di Carmine. Nella ripresa sale di intensità e di metri.

CAPEZZI 7 Dopo le prove da subentrato, il suo turno è arrivato. Giocatore di categoria, lucido, comanda il centrocampo come un capitano navigato

SANTORO 7,5 prende la fascia di capitano. La onora con la rete che chiude il match, rasoiata imprendibile per Iannarilli

LISI 6 duella con Defendi, sembra nervoso, poco efficace. Una giornata meno brillante può starci, becca il giallo che gli costa la sfida dell’ex, a Pisa.

LUPERINI 7,5 Ha il merito di sbloccare un match difficile tanto quanto delicato. Un gol che vale al punto da far dimenticare qualche imprecisione di troppo. La doppietta in contropiede è la ciliegina.

DI CARMINE 7 si fa trovare sempre libero largo a destra, ma la posizione non premia. Quando ritrova il centro dell’area va vicino al gol in tre circostanze. Il gol di Luperini è in buona parte suo: difende Il pallone come se fosse l’ultimo.

EKONG 6,5 Vivace, si vede che ha i numeri, ma a volte vuole strafare con le giocate a effetto

STRUNA 6,5 Torna in campo e non risente del lungo stop.

IANNONI, PAZ, MATOS E BARTOLOMEI S.V.

Francesca Mencacci