Angella e Di Serio accelerano Attacco, Olivieri lavora a parte

PERUGIA - Di Serio e Angella ci provano. L’attaccante e il difensore ieri mattina (la squadra si è allenata nel pomeriggio) hanno lavorato per tentare il recupero in vista della gara di sabato con la Reggina. Di Serio ha maggiori chance di poter strappare almeno una convocazione dopo la lunga l’assenza, mentre Angella cerca di accelerare per l’emergenza in difesa. Emergenza, tra infortuni e squalifiche, che ha colpito il Perugia nella fase cruciale della stagione e anche sabato Castori farà la conta in difesa, con Angella in bilico, Dell’Orco out per infortunio, Rosi e Curado fermati dal giudice sportivo.

L’allenatore biancorosso tiene in ballo anche Paz (al rientro dalla squalifica di due giornate) per il ruolo di centrale a sinistra, l’esterno lo ha già fatto in corsa e può tornare due utili nel reparto arretrato. Nella seduta di ieri pomeriggio ha, invece, lavorato a parte Olivieri ma il lavoro differenziato sembra essere più precauzionale che altro. Contro la Reggina in avvio dovrebbe esserci spazio per Sgarbi, Struna e Vulikic, sulle fasce Casasola e Lisi, mediana con scelta, con Capezzi che dovrebbe ritrovare una maglia dall’inizio insieme a Santoro. Così come Luperini che scalda i motori alle spalle della coppia Olivieri e uno tra Matos e Di Carmine, con Di Serio che aspetta.

Tra una seduta e l’altra il Perugia ha voluto omaggiare le donne per la festa dell’8 marzo: Furlan, Paz e Matos della prima squadra; Silvia Ciferri, Arianna Cappelletti e Noemi Paoloni fresche di promozione in serie C, hanno letto un messaggio all’interno del Curi. "L’8 marzo non è solo un giorno in cui regalare o ricevere cioccolatini e mimose, non è un giorno per cenare con un menù dedicato alle donne. L’8 marzo è rispetto, uguaglianza, amore, parità di genere per tutte le donne che hanno lottato e dato la vita per un mondo migliore. No alla violenza contro le donne, viva le donne (soprattutto quelle biancorosse, aggiunge Furlan)".