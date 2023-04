Angelana-Atletico Bmg oggi aprono le danze

La trentesima giornata di Eccellenza si apre oggi con la sfida che mette di fronte Angelana e Atletico Bmg. Fischio di inizio posticipato alle 15,30 al Migaghelli per una gara che vede affrontarsi due formazioni ormai con la salvezza in tasca. La zona playout dista infatti 9 punti per l’Atletico Bmg e 8 per l’Angelana. Ecco così che il discorso si sposta all’obiettivo playoff. Bmg quinta in classifica, Angelana sesta. Qui però c’è da valutare il distacco tra la seconda e la terza in graduatoria. Al momento sono 10 i punti che separano Ellera e San Sisto. Se il distacco dovesse restare tale o aumentare, i playoff non si disputerebbero e la seconda classificata, oggi l’Ellera, accederebbe direttamente agli spareggi nazionali che assegnano una promozione in serie D. Sperando che il gap si riduca e dunque i playoff regionali si disputino, l’Angelana vuole fare bottino pieno anche in casa dopo aver espugnato Castiglione del Lago domenica scorsa. Un’assenza pesante per Pierotti che dovrà rinunciare ancora a Ventanni infortunato. Vuole invece il blitz esterno, dopo aver conquistato 10 punti nelle ultime 4 gare, la Bmg di Luzi decisa a chiudere nel migliore dei modi l’annata. Al Migaghelli arbitra Verdoliva di Terni, assistenti Krriku di Foligno e Baroni di Foligno.