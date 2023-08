"Angelana ASSISI: l'obiettivo è piazzarsi nei play-off"

"L’obiettivo dell’Angelana è un piazzamento nei playoff". A dirlo è il direttore generale Loris Gervasi che non si nasconde dopo la campagna acquisti effettuata dal club giallorosso e dopo i primi giorni di lavoro agli ordini di Paolo Cotroneo. "Il mister è stata la nostra prima scelta – sottolinea Gervasi – vedendo la qualità del gioco espresso dal Foligno la scorsa stagione. Abbiamo allestito una rosa importante? Avevamo le idee chiare e ci siamo mossi in tempo illustrando ai giocatori le nostre intenzioni". Sarà subito un battesimo di fuoco domenica 27 agosto quando al Migaghelli arriverà l’Acf Foligno all’esordio in Coppa. "Sfideremo subito la grande favorita del campionato – continua Gervasi – alla luce della campagna acquisti. Da parte nostra venderemo cara la pelle contro tutti. La coppa poi è un traguardo al quale la società tiene molto. Ma non c’è solo l’Acf Foligno. L’Atletico Bmg ha allestito una squadra ancora più forte di quella della passata stagione e ce la ritroveremo subito come avversaria nel girone di coppa. Occhio poi anche al Città di Castello. Sarà una stagione molto difficile e per questo abbiamo deciso di puntare su giocatori che conoscono la categoria e che, negli ultimi anni, hanno lottato per il vertice".

Nicola Agostini