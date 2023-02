TERNI – "Non penso mai alla malafede – commenta Aurelio Andreazzoli sul gol annullato dopo consulto al Var – ma all’interpretazione del regolamento sempre diversa che mi fa girare le scatole. Ma quanto deve passare prima che il vantaggio non si concretizzi? E’ stata un’interpretazione del c...! E poi, oggi in una partita ho visto dare un rigore come quello che non ci hanno dato a Cosenza. Siamo a quattro punti persi in due gare. Lavoriamo ogni giorno per degli obiettivi, ma così è inutile! Mi dispiace per i ragazzi che oggi andavano premiati". Sulla partita: "Abbiamo giocato molto bene, contro una grande squadra. Se ci siamo abbassati un po’ è per merito degli avversari". Come preparare il derby: "Stasera vado a cena con Leone, domattina (oggi, ndr) saremo in campo, vedremo le condizioni degli acciaccati, lunedì riposiamo. Da martedì inizieremo a pensare al Perugia". Stefano Bandecchi commenta: "La squadra mi è piaciuta. Partita bella. Credo che il gol annullato fosse valido. Ma anche l’arbitro fa parte del gioco". Sullo striscione in Curva Nord: "Se vogliono, me ne vado, basta che paghino la squadra".