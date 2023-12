Ancora un successo e sempre primo posto

TERNI - La Ternana Women batte 5-3 il Bologna e resta in vetta al campionato di Serie B con la Lazio. Al “Gubbiotti“ di Narni il risultato si è sbloccato al 5’ con un gol di Tarantino. Il Bologna ha pareggiato all’10’ con De Biase, ma tre minuti dopo il nuovo vantaggio firmato da Pirone. La squadra di Melillo si è portata sul 3-1 al 28’ con Sara Tui. Nella ripresa il team felsineo è cresciuto e al 16’ ha accorciato le distanze con Gelmetti. Sara Tui ha poi concesso il bis trasformando un calcio di rigore al 22’. Anche la Gelmetti ha confezionato una doppietta, realizzando al 35’. Le rossoverdi hanno messo in cassaforte la vittoria al 40’ con il gol di Lombardo. Dopo l’11a giornata la Ternana e la Lazio (2-0 in casa col Pavia) guidano la classifica con 30 punti. Il campionato riprenderà domenica 7 gennaio: le rossoverdi saranno impegnate nel big match di Cesena.

Augusto Austeri