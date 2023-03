Anche Magnanelli domani sera a Pistrino

Fabrizio Ravanelli e Fabrizio Castori si ritrovano anche domani sera. Dopo essersi rivisti in occasione della presentazione del libro del tecnico, l’ex attaccante e l’allenatore biancorosso saranno, insieme a Francesco Magnanelli alla serata di presentazione del progetto “One For Eleven“ che si svolgerà domani, a partire dalle 18,30 al Nuovo Cinema Smeraldo di Pistrino, nel comune di Citerna. L’evento, patrocinato dai comuni di Citerna e Castiglion Fiorentino, dal centro sportivo educativo nazionale e dalla Pro Loco di Pistrino, sarà l’occasione per rivivere le storie di tre carriere partite dai campetti di paese e arrivate fino ai palcoscenici più importanti del calcio nazionale ed internazionale. Durante la serata, dal titolo "Il calcio racconta: storie di sport, talento e passione", sarà presentato il progetto "One For Eleven".