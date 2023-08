Anche il Perugia calcio ai funerali di Mazzone

Ci sarà anche il Perugia calcio ai funerali di Carlo Mazzone, oggi ad Ascoli, alle 16.30, nella chiesa di San Francesco in piazza del Popolo (verrà installato un maxi schermo in Piazza). Attesi diversi ex calciatori, dirigenti e allenatori che hanno lavorato o conosciuto Mazzone. Il club biancorosso sarà presente con una delegazione per l’ultimo saluto al tecnico che ha guidato il Perugia nella stagione 1999-2000. Sabato, girno della scomparsa dell’allenatore, il Grifo ha abbracciato la famiglia con una nota ufficiale.

"Perdo un fratello maggiore. D’altronde mi ha allenato per 5 anni e sono stato il suo vice per altri 14, parliamo di un ventennio. C’è tanto dolore in questo momento, ma mi consola il tributo che tutto il mondo del calcio gli sta già regalando", ha commentato Leonardo Menichini, storico vice di Mazzone anche in biancorosso.