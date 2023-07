Anche Benevento e Spal presentano domanda

La Spal ci crede, il Benevento perché no. La formazione di Ferrara (arrivata penultima) e quella di Vigorito (che ha chiuso all’ultimo posto del campionato di B) hanno presentato domanda di riammissione al campionato di serie B. La società di Tacopina vuole mandare un messaggio e far sapere di non lasciare nulla di intentato e sogna il miracolo sportivo. Una pressione quella che arriva da Ferrara, ma il Perugia ha compiuto tutti suoi passi per occupare il secondo posto in graduatoria. Domanda di riammissione l’ha presentata anche il Il Benevento che "comunica di aver provveduto a depositare tutta la documentazione necessaria al fine di richiedere la riammissione al campionato di Serie B 2023-2024, ottemperando a tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente. La società resta in attesa delle decisioni degli organi competenti".