Alla ripresa solo Acella out Ad Ancona arbitra Rinaldi

Seduta di ripresa a Pian di Massiano, ieri pomeriggio, per i biancorossi di Francesco Baldini dopo la giornata di riposo concessa martedì. Alla ripresa solo due defezioni: ancora indisponibili Acella e Dell’Orco. Il Perugia ha iniziato a preparare il prossimo impegno di campionato, domenica sera sul campo dell’Ancona. Il programma della settimana proseguirà con una seduta oggi pomeriggio, mentre domani i biancorossi si ritrovano al mattino. Sarà una settimana di valutazioni importanti per Francesco Baldini dopo le novità in formazione presentate nell’ultimo appuntamento con l’Entella. La partita Ancona-Perugia di domenica 5 novembre (fischio di inizio ore 20:45), sarà diretta da Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa. Assistenti della sfida Matteo Paggiola di Legnago e Paolo Tomasi di Schio. Quarto ufficiale: Juri Gallorini di Arezzo.