Alfageme suona la carica "L’imperativo è lavorare"

TERNI – Luis Alfageme suona la carica in casa Terni Fc. Per il puntero argentino, classe 1984, è un ritorno a Terni dove ha vestito la maglia rossoverde dal 2012 al 2014 collezionando 48 presenze in serie B. "Tornare qui per me è stato un grande piacere. Dopo la telefonata del patron Cardona e del direttore (Romeo Papini, ndr), con cui ho giocato, mi si è riaccesa la spina". Un super campionato, quello appena trascorso, per Alfageme, protagonista in Eccellenza molisana con i suoi 41 gol nell’Aurora Alto Casertano. "Sinceramente – racconta l’attaccante – avevo un po’ mollato. Sono sempre in forma fisicamente, quello sì, però ormai non mi sentivo più giocatore. Venire qui mi ha fatto riaccendere la spina. Questa società non ha nulla a che vedere con l’Eccellenza. Un’altra cosa rispetto a come ero abituato io. Qui ti senti giocatore vero. Ho ritrovato ex compagni alla Ternana, una sorta di famiglia e ho una carica incredibile. L’obiettivo in questo momento è lavorare tanto e bene. Mi dicono che il campionato è molto competitivo. Da parte mia non vedo l’ora di iniziare". Via ufficiale della stagione domenica 27 agosto quando la formazione di Borrello ospiterà l’Olympia Thyrus nella prima gara del quadrangolare di qualificazione di Coppa di Eccellenza.