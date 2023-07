Alessandro Arca sarà l’unico umbro al Gran Prix di Germania

Alessandro Arca sarà l’unico umbro a partecipare al prestigioso torneo internazionale di subbuteo "Gran Prix di Germania" organizzato dalla Fistf (Federation of International Sports Table Football), in calendario il prossimo fine settimana a Stoccarda.

Saranno infatti in campo molti dei migliori giocatori d’Europa. Alessandro Arca, ternano, è uno dei pionieri del subbuteo nella nostra regione (gioca fin dagli anni anni ’70) in cui l’attività è ripresa alla grande dopo lo stop dovuto alla pandemia. Arca, con le sue miniature rossoverdi stile-Ternana, sarà impegnato sabato nel torneo individuale mentre il giorno dopo, domenica, scenderà in campo per la competizione

a squadre nelle fila

del team "Master Sanremo".