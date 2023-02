Al Trestina non basta il cuore, sconfitta che brucia con la Sangiovannese

SANGIOVANNESE

3

TRESTINA

2

SANGIOVANNESE: Cipriani, Cesaretti (45 st Baldesi), Migliorini, Nannini, Lorenzoni, Rosseti (30 st Milani), Atzeni (24 st Caprio), Sacchini, Vanni, Zhar, Boix (24 st Miccoli), A disp: Palazzini, Dodaro, D’Agosto, Nannoni, Dei. All. Firicano

TRESTINA: Montanari, Convito (34 pt Belli) Bologna, Grea, Della Spoletina (22 st Sensi) Ceccuzzi, Brevi, Gramaccia, Ferri Marini, Barbarossa (14 st Bazzoffia), Di Cato. A disp: Peixoto Marinho, Cenerini, Montani, Lorenzini, Montanari. All. Marmorini

Arbitro: Adam Collier di Gallarate (Fabio Cattaneo di Monza e Simone Severini di Seregno)

RETI - 18 pt Vanni (S), 33 pt Gramaccia (T), 39 pt rig. Zhar (S), 3 st Boix (S), 27 st rig. Belli (T). Note: spettatori 400 circa. Ammoniti: Belli, Lorenzoni, Vanni, Grea

SAN GIOVANNI - Dopo due pareggi consecutivi, il Trestina riassapora l’amaro gusto della sconfitta perdendo 3-2 a San Giovanni Valdarno una gara che l’ha visto sempre sotto nel risultato. Prestazione generosa, soprattutto nella ripresa dopo la rete che ha accorciato le distanze, ma alla fine ad alzare le braccia al cielo sono stati gli uomini di Firicano. La prima frazione è senz’altro vivace con tre marcature. Apre le danze Vanni al 18’ su colpo di testa da bel cross di Cesaretti, la reazione tifernate arriva al 33’ con una rete di Gramaccia, su cui c’è un errore abbastanza evidente di Lorenzoni, e, sul finale, un rigore causato dall’ex Ceccuzzi su Sacchini e realizzato da Zhar manda i 22 in campo negli spogliatoi col vantaggio dei locali. Nella ripresa i locali triplicano con Boix, poi al 27’ un rigore, contestato dai padroni di casa, realizzato da Belli riapre il tutto. Negli ultimi minuti il Trestina getta il cuore oltre ogni ostacolo ma aldilà di qualche mischia non riesce a impensierire l’estremo azzurro Cipriani. È una sconfitta pesante, i risultati provenienti dagli altri campi mettono nei guai seri in classifica il gruppo diSimone Marmorini. Massimo Bagiardi