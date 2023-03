Al Foligno non resta che vincere, Cotroneo: "Puntiamo alla prestazione perfetta"

FOLIGNO – Al Foligno non resta che vincere. Qualsiasi risultato diverso nel derby di oggi con il Cannara (stadio Blasone,ore 15) potrebbe compromettere le ultime possibilità di salvezza, obiettivo che o falchetti accarezzano. Vittoria d’obbligo per conquistare tre punti pesantissimi, importanti per risalire la classifica e ritrovare davanti al proprio pubblico un successo che manca dal lontano mese di settembre. Una vittoria che al Foligno potrebbe non bastare, per cui i sogni-salvezza sono legati ai risultati che arriveranno dagli altri campi. "Foligno-Cannara, è un autentico big match, una finale a tutti gli effetti – ha spiegato alla vigilia l’allenatore Paolo Cotroneo (foto) –. E’ il nostro bivio spartiacque. Per noi vincere significa dare il via alla risalita della classifica. In settimana abbiamo lavorato sodo per preparare al meglio la partita. Sappiamo che affrontiamo una squadra che, al di là della classifica, ha valori e qualità, per cui sappiamo che sarà una sfida difficilissima". Cotroneo, tecnico dei falchetti, si aspetta un grande Foligno.

"E’ inutile ribadire che per superare questo ostacolo – ha aggiunto Cotroneo – ci vuole il miglior Foligno della stagione. Una prestazione perfetta, una squadra attenta e concentrata, obbligata ad evitare il minimo errore. Bisogna avere quella fame e quella voglia di fare gol. Per noi è troppo importante la partita con il Cannara. Mi auguro che oltre al risultato, il derby possa regalare anche una bella partita con il Foligno, capace di conquistare l’intera posta in palio per continuare la scalata della classifica. Dobbiamo fare i conti con alcune importanti defezioni ma confido nella prova dei ragazzi pronti a dare il massimo convinto che scenderà in campo possa dare il 101 per cento". Defezioni su tutte quella di Massa, squalificato per due turni. Foligno: De Oliveira, Dell’Orso, Giannò, Abbate, Bocci, De Simoni, Peppoloni, Piermarini, Brunetti, Bigarelli, Razzitti.

Carlo Luccioni