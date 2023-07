Al Foligno la Coppa Disciplina

L’amarezza per la retrocessione, addolcita in parte dalla vittoria della Coppa Disciplina del Campionato di Eccellenza. Un riconoscimento, per il Foligno Calcio, che il Comitato Regionale Umbro ha assegnato al sodalizio biancazzurro grazie al comportamento dei calciatori dell’ex allenatore Paolo Cotroneo (che la prossima stagione guiderà l’Angelana) in questa speciale classifica delle sanzioni hanno ottenuto un punteggio di 14.55, davanti al Ventinella e all’Ellera che si è aggiudicato il terzo gradino del podio.

Un pizzico di soddisfazione per la società del neo-presidente Simone Filippetti, che anche dal ricevimento della Coppa Disciplina, potrebbe trovare gli stimoli giusti per allestire un organico di livello capace per stimolare il popolo biancazzurro.

Non c’è dubbio infatti che la retrocessione abbia inevitabilmente rappresentato un colpo pesante per i tifosi e per la città di Foligno.

E intanto il Foligno calcio che verrà, quello che la prossima stagione parteciperà al campionato di Promozione Regionale, è tutto da scoprire. Un collettivo, praticamente tutto nuovo, che a piccoli passi i vertici biancazzurri hanno cominciato ad allestire con l’ufficializzazione dell’arrivo di alcuni nuovi falchetti.

Dopo il ritorno di Edoardo Ceccarelli e quello di Federico Fuso a la conferma di Filippo Bacchi, in settimana il Foligno ha definito altre operazioni in arrivo. Quelle del centrale difensivo Nicolò Fioretti e del centrocampista Giacomo Gorgoni. Tra i calciatori riconfermati l’esterno offensivo Gianluca Pucci (nella foto), uno dei migliori della passata stagione.

Mentre gli addetti al lavori sono al momento impegnati in altre trattative, tra le operazioni in uscita quella di Caruso che è approdato al Città di Castello dell’ex allenatore del Foligno Antonio Armillei.

Insomma per delineare in modo più esauriente possibile il nuovo volto del Foligno c’è ancora da aspettare in considerazione del fatto che i vertici del sodalizio folignate oltre a puntare sui giovani, sono altrettanto convinti che all’interno del nuovo collettivo necessitano anche alcuni profili che vantano un grosso bagaglio di esperienza in un campionato difficile e incerto quale è quello della Promozione Regionale.

