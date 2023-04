Aggredisce l’arbitro, maxi-squalifica Sei turni di stop per due allenatori

Nel dettaglio le squalifiche delle gare dilettantistiche regionali e e giovanili dopo lo scorso fine settimane. Spicca lo stop fino al 24 giugno 2024 nel campionato regionale Juniores A2 per Francesco Pompili della Superga 48 "perché, al termine della partita, aggrediva l’arbitro, colpendolo con una violenta spallata che gli provocava forte, ma momentaneo, dolore".

In Promozione sei giornate di squalifica per il tecnico del Castel del Piano Luca Grilli "Per comportamento intimidatorio nei confronti dell’arbitro, per aver ritardato l’uscita dal terreno di gioco e per aver rivolto ingiurie nei suoi confronti al termine della gara". Sei turni di stop anche in Prima categoria per un altro tecnico, Fabrizio Filoia della Tiber, perché "espulso per comportamento ingiurioso e minaccioso nei confronti dell’arbitro, al termine della gara intimava perentoriamente all’arbitro di omettere a referto l’espulsione altrimenti avrebbe passato guai seri". Sul fronte calciatori, invece, sempre in Prima categoria, tre giornate di squalifica per Michele Versiglioni del Magione "per aver colpito con una manata al volto, a gioco fermo, un calciatore della squadra avversaria scatenando una rissa generale".

Tre giornate anche per Mattia Roselletti del Settevalli Pila "per aver colpito con un violento calcio, a gioco fermo, un calciatore della squadra avversaria scatenando una rissa generale".