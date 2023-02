"Affrontiamo un team aggressivo e con valori"

"Il Perugia è un avversario difficile da affrontare che arriva a Pisa dopo un derby vinto e giocato benissimo. Ci troveremo di fronte una squadra aggressiva e con dei valori importanti". Con queste parole il tecnico del Pisa, Luca D’Angelo ha presentato il match di questa sera contro il Grifo. Partita che aprirà, insieme a Frosinone-Parma, il turno di serie B. "Dovremo stare molto attenti e gestire bene le varie fasi della gara cercando di sfruttare le armi a nostra disposizione". Rispetto al suo collega Castori, in piena emergenza per la gara di questa sera all’Arena Garibaldi di Pisa, D’Angelo che spiegato "per quanto riguarda la squadra attualmente ho tutti a disposizione compreso Torregrossa, che non ha chiaramente i novanta minuti nella gambe ma può giocare uno spezzone di partita". Ballottaggio, in attacco, tra Sibilli e Moreo.