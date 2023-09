Afc Foligno, in casa il risultato è perentorio. Olympia Thyrus può solo togliersi il cappello

Acf Foligno

3

Olympia Thyrus

0

ACF FOLIGNO 4-3-3: Lori; Tortoioli (37’ st Zichella), Sedran (25’ st Moracci), Nuti, Benedetti; Bruschi (20’ st De Sanctis), Mattia, Settimi (37’ st Tempesta); Di Cato, D’Urso, Khribech (4’ st Calderini). A disp: Bonomo, Zichella, Currieri, Brunetti, Becca, Tempesta. All: Manni, squalificato, in panchina Reali.

OLYMPIA THYRUS 4-2-3-1: Quaranta; Kola, Federici, Giubilei, Siragusa (12’ st Dita); Mengoni, Grassi (30’ st Nunzi); N. Sugoni (19’ st Mazzoni), Agostini, Poggi (38’ pt Mencarino); Mat. Sugoni (12’ st Lucidi). A disp.: Pitaro, Filipponi, Marchetti, Angeli. All: Mar. Sugoni.

Arbitro : Nykolyn di Gubbio.

Reti : 37’ pt. rig. Khribech, 32’ st. Calderini, 36’. st Settimi (F)

Note : spettatori 250 circa. Espulso al 35’ pt. Giubilei in occasione della concessione del calcio di rigore. Ammoniti: Bruschi, Calderini , Siragusa, Grassi, Lucidi. Angoli: 5-5

FOLIGNO - Oltre una mezz’ora di studio senza eccessive note di cronaca poi al 37’ Khribech aggancia al volo un lancio a centrocampo, riesce a incunearsi in area, Giubilei lo strattona, l’attaccante cade in area, il direttore di gara espelle il difensore ospite e assegna il calcio di rigore alla Acf. Sul dischetto si porta lo stesso Khribech che realizza e sigla il terzo gol in altrettante partite. Vantaggio che cambia la fisionomia della partita con la Thyrus che prova timidamente a reagire, in particolare in avvio dei secondi 45 minuti nel tentativo di riequilibrare il risultato. Tutto inutile, perché gli ospiti riescono a spaventare solo in un paio di circostanze poi è la Acf Foligno che ricomincia macinare gioco e alla mezz’

ora con un “uno-due“ micidiale di Calderini e Settimi va sul 3-0, conquista il primo successo casalingo e si conferma al vertice della classifica in compagnia dell’Atletico Bmg. Passivo che per la squadra ternana poteva essere più largo, salvato da alcuni interventi miracolosi che hanno negato i gol a Calderini, Settimi, D’Urso, Sedran e Tempesta. L’Acf nella prima mezz’ora ha aspettato l’occasione giusta, stata brava a fronteggiare la reazione degli ospiti per arrotondare successivamente con un 3-0 che non ammette recriminazioni di sorta. Una squadra, l’Acf, in continua crescita, cosa che lascia ben sperare per il prosieguo della stagione.

Carlo Luccioni