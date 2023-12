Acf Foligno, questa è la voce del padrone . Prova di carattere, Angelana battuta

Acf Foligno

3

Angelana

1

ACF FOLIGNO (4-3-3): Lori; Zichella, Sedran, Nuti, Benedetti; Bruschi, Mattia, Settimi (33’ st De Sanctis); Khribech (38’ st Kuqi), D’Urso (41’ st Rocchi), Calderini (33’ st Di Cato). A disp.: Bonomo, Tortoioli, Moracci, Brunetti, Tempesta. All.: Manni.

ANGELANA (4-3-1-2): Battistelli; Pauselli, Bocci, Sallaku, Bolletta; Vitaloni (30’ st Sforna), Ravanelli (47’ st Lo Gelfo), Gabrielli; Ventanni; Colombi, Luparini (22’ st Confessore). A disp.: Fantini, Vercillo, Sorana, Barili, Roscini, Sirci. All.: Cotroneo.

Arbitro: Cecchi di Moliterno.

Marcatori: 23’ Calderini (rig) 27’ pt Settimi, 33’ pt Colombi, 43’ st Rocchi.

Note: spettatori 300 circa. Ammoniti: Settimi, Kuqi, Pauselli, Cotroneo. Angoli: 5-1.

FOLIGNO - L’Acf capolista sempre più padrona del campionato. Gli uomini di Manni superano con merito l’Angelana, alla prima sconfitta stagionale lontano dal proprio pubblico. La squadra di Cotroneo viene scavalcata al secondo posto dall’undici della Terni Fc, che continua a mietere successi e tallon, a quattro lunghezze, l’attuale capolista. Acf e Terni Fc nel prossimo turno saranno protagoniste della supersfida in calendario al Blasone. L’Acf è riuscita a vincere il big match contro l’Angelana a conclusione di una partita durante la quale Settimi (uno dei migliori in campo) e compagni hanno confermato di viaggiare a gonfie vele, grazie a un collettivo di livello arricchito dall’arrivo di Rocchi che a due minuti dal suo ingresso in campo ha firmato il 3-1. Se il successo dell’Acf non fa una grinza, è doveroso evidenziare la prestazione dell’Angelana che, orfana dei due centrali difensivi Melillo e Subbicini, entrambi squalificati, è riuscita a rimanere sempre in partita. Angelana sfortunata al 15’ della ripresa quando Ventanni, giocatore che ha giostrato in ogni parte del campo, con una gran botta in diagonale ha centrato il montante alla destra di Lori. "Il passo è quello giusto – ha commentato Manni nel dopopartita –. Abbiamo superato anche questo duro ostacolo ma da martedì l’interesse è rivolto alla sfida con la Terni Fc". "Alla mia squadra ho fatto solo i complimenti. Per aver risposto colpo su colpo all’avversario.

L’Acf, un collettivo maturo, di razza sempre più consapevole delle proprie potenzialità, al 23’ dopo lo spavento vissuto al 2’ minuto (conclusione di Colombi sventata da Lori) è passato in vantaggio su rigore trasformato da Calderini. Passano appena tre minuti e Settimi raddoppia. Doppio vantaggio che poteva mettere al tappeto l’Angelana: al 32’, invece, da una punizione di Ventanni, Colombi con la complicità di D’Urso accorcia le distanze. In avvio dei secondi 45 minuti l’Acf con D’urso, Calderini e Sedran va vicino al terzo gol. Gol che trova invece Rocchi che risolve una mischia e firma al debutto la rete del definito 3-1.

Carlo Luccioni