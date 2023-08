Acf Foligno: prove generali nell'amichevole a Foligno con vittoria 3-0

Acf Foligno

Clitunno

ACF 4-3-3 Lori (16’ st Bonomo); Zichella, Sedran, Currieri (16’ st Dondoni), Benedetti (16’ st Antonini, 31’ st Cesaretti); De Sanctis (1’ st Bruschi), Brunetti (16’ st Rinaldi), Settimi (1’ st Tempesta); Khribech (21’ st Becca), D’Urso (1’ st Di Cato), Calderini (31’ st Daja).

All.: Manni.

CLITUNNO 3-5-2 Roani; Rosi (16’ st Ivani), Bucciarelli (1’ st Bonacci), Cuna; Lucentini (38’ pt Di Lauro), Mazzolini (14’ st Carciofi), Lucaj (8’ st F. Moretti), Ciuffetti (1’ st A. Moretti), Boraschini (1’ st Fermi); Battistelli (1’ st Bajrami), Gjinaj (13’ st Conti).

A disp.: Mariani. All.: Mollaioli

Arbitro: Piermarini di Foligno

Reti: 37’ pt De Sanctis, 30’ st Calderini, 44’ st Sedran

Note: spettatori 150 circa. Angoli: 16-2. Osservato prima del fischio di inizio un minuto di raccoglimento in memoria di Carlo Mazzone

Prove generali dell’Acf Foligno (ex C4) sul terreno dello stadio Blasone dove la squadra di Alessandro Manni disputerà le partite casalinghe di Coppa Italia e quelle di campionato. Una sorta di ‘battesimo’ che è coinciso con l’amichevole di ieri pomeriggio contro la formazione della Clitunno. Una piacevole sfida amichevole, la seconda per la Acf Foligno dopo quella disputata la scorsa settimana con il Perugia, che ha visto l’undici folignate vincere 3-0 con reti, nel primo tempo di De Sanctis e nella seconda frazione di gioco da Calderini e Sedran. Un’amichevole durante la quale l’Acf Foligno si è mossa con disinvoltura anche se manca ancora di cattiveria in zona gol. Vivace e già in palla nelle retrovie la Clitunno, con il portiere Roani protagonista di quattro interventi decisivi che hanno limitato il passivo per la propria squadra.

Carlo Luccioni