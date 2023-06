Acf Foligno, l'ultimo colpo sposta l'obiettivo Eccellenza, progetto unificato con Vis Foligno e Julia Spello

L’ultimo colpo, in ordine cronologico, messo a segno dal ds Pippo Petterini è di quelli che spostano. L’Acf Foligno completa un attacco stellare per l’Eccellenza con l’ingaggio, dal Trestina di Michele Di Cato (01). Accordo ad un passo per un colpo da novanta che segue gli ingaggi di Elio Calderini (88) dal Città di Castello, Walid Khribech (95) dal Follonica Gavorrano e Nicolò D’Urso (96) dal Castiglione del Lago.

Tre su quattro prelevati direttamente dalla serie D a conferma della volontà del club di provare il salto di categoria. Vis Foligno, Acf Foligno e Julia Spello insieme in un progetto di settore giovanile unificato con Stefano Raponi come coordinatore. Accordo raggiunto fra i tre presidenti, Leonardo Pinna della Vis Foligno, Paolo Zoppi dell’Acf Foligno e Paride Tomassini della Julia Spello. "Si cercherà in questo modo – si legge nella nota diffusa dai tre club - di creare un polo aggregativo in cui i principi siano gli stessi per le scuole calcio e i settori giovanili, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento nel territorio e di far crescere ulteriormente a livello sportivo i ragazzi di Foligno e comprensorio. Si tratta di un accordo per la costruzione di un’unica scuola calcio formata dalle nostre tre società.

Sarà il polo più grande del territorio con tutte le strutture, compreso l’impianto di Valtopina, che saranno condivise: ci saranno dunque uno stadio, 3 campi sportivi in erba, un sintetico entro dicembre 2023, due campi in terra battuta, un sintetico per calcio multifunzione e un palazzetto dello sport. Avremo sempre tre prime squadre, tre Juniores e via dicendo, ma saremo tutte unite dalla voglia di sport e far crescere i piccoli in modo sano attraverso allenatori e dirigenti sempre più qualificati: tutti insieme a migliorare lo sport e garantire la tutela dei più piccoli".

Nicola Agostini