Acf Foligno-Ellera, ingresso gratuito allo stadio

FOLIGNO - L’Acf Foligno sposa la notte dello sport che anima la città nel fine settimana. Ingresso gratuito al Blasone domani, con fischio di inizio alle ore 15, in occasione della sfida con l’Ellera, valida per la quinta giornata del campionato di Eccellenza. Un’iniziativa, fortemente voluta dalla dirigenza, per avvicinare ancora di più la città alla squadra, capolista delle serie A regionale con 10 punti conquistati nelle prime 4 partite. Ogni membro delle associazioni sportive locali potrà usufruire dell’ingresso facendosi riconoscere tramite divisa di rappresentanza, tesserini o altro direttamente presso la biglietteria. "Questa iniziativa – sottolinea il presidente Paolo Zoppi - ha il fine di rendere omaggio alla festa dello sport che deve essere occasione di inclusione e cooperazione tra le associazioni per il bene di tutti in nostri atleti senza distinzione di genere o età". Un Acf Foligno che conta anche su una buona cornice di pubblico a sostegno della formazione di Alessandro Manni che ritroverà, sulla panchina dell’Ellera, Luca Bisello Ragno, compagno di squadra di quel Foligno targato Pagliari che vinse il campionato di serie C2 nella stagione 2006-2007 con Giovanni Pagliari in panchina. Acf Foligno imbattuto in queste prime quattro giornate che, come domenica scorsa a Lama, dovrà fare ancora a meno di Khribech out per un problema muscolare. In casa Ellera torna Rossi in attacco, dopo la squalifica, ma Bisello Ragno perde Fioretti, uscito anzitempo domenica scorsa contro il Branca. Ancora out per squalifica Cenerini.