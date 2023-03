Acea Rugby Perugia giù di giri E il fanalino-Napoli festeggia

PERUGIA – Una sconfitta che complica i piani di salvezza dell’Acea Rugby Perugia. Ieri pomeriggio, nel campo di casa del Percorso Verde di Pian di Massiano, il fanalino di coda Napoli passa agevolmente con il risultato di 14 a 32. Discreto, anche se non eccelso, il primo tempo dei biancorossi che riescono a chiudere avanti per 14 a 10 con una meta sul gong. Nella ripresa è però un monologo dei partenopei che chiudono tutti gli spazi ai perugini e sfruttano le occasioni per portarsi avanti e allungare fino al 14 a 32 finale. Il destino rimane ancora in mano ai ragazzi di coach Puerari, attualmente terzultimi in classifica, che però sono chiamati a vincere in casa di Livorno nel terzultimo appuntamento di questo campionato.