Academy Cup, al via Sabato finale al "Curi"

PERUGIA - Tutto pronto per la nona edizione dell’Academy Cup, la manifestazione più importante riservata alle società affiliate che prenderà il via oggi, giovedì 6 aprile, su vari campi dell’Umbria. L’evento si terrà nei giorni 6-7-8 aprile e vedrà la partecipazione di 54 squadre che nei primi due giorni si divideranno nei 9 campi di società affiliate umbre per disputare gli incontri. A Spello, Umbertide e Collepepe le squadre impegnate nel girone "Grifo Bianco", Cortona, Allerona e Orvieto il girone "Grifo Rosso", mentre a Castiglione del Lago, Sanfatucchio e Tavernelle il girone "Grifo Blu". La conclusione sabato 8 aprile nella bellissima cornice dello stadio Curi alla presenza del presidente Santopadre, delle autorità politiche e istituzionali e della squadra guidata da mister Castori a dimostrazione della vicinanza di tutto il club alle società affiliate. Alcune squadre provenienti dalle regioni più lontane, come Sardegna e Sicilia, sono già arrivate e hanno assistito a Perugia-Reggina.