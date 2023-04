TERNI – Cristiano Lucarelli interrompe il proprio (breve) silenzio-stampa: "Sono qui – precisa il tecnico rossoverde – perchè mi ha chiesto una cortesia il Presidente". La Ternana batte con merito Bari e Pisa, ma pareggia con la Spal e perde con il Brescia: "Ribadisco che in questa Serie B si può perdere e vincere con tutti. Stavolta siamo andati sotto in modo immeritato. Abbiamo ribaltato il risultato con le unghie e con i denti. Siamo arrivati agli ultimi minuti senza rischiare nulla. I ragazzi sono stati veramente bravi. C’erano state buone cose anche nella seconda parte della prima frazione, ma il vento ci ha dato fastidio. Nel secondo tempo lo abbiamo avuto a favore e siamo stati più incisivi". Di nuovo un gol preso a inizio partita: "Oggi l’ho chiesto io (risponde sorridendo, n.d.r.). Ma, seriamente, stavolta non abbiamo sbagliato l’approccio alla gara". Il ritorno al gol di Falletti: "Cesar va rispettato per quello che ha fatto nella Ternana. Avrà sempre il mio supporto. Ma sconti non ne faccio neanche a lui. Mi attendo una moneta di scambio e oggi me l’ha data. La sua è una questione di testa. Col 4-2-3-1 l’ho riportato nel suo ruolo naturale e ha segnato". Vittoria pesante: "Vincendo anche con il Venezia (domenica prossima, ndr) faremmo un altro grosso passo verso la salvezza. Ma contro quel tipo di avversaria rischiamo di fare fatica. Il nostro problema non è affrontare le grandi squadre ma soffriamo la pressione quando c’è l’obbligo di vincere". Augusto Austeri