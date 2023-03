BOLZANO - Quella di Francesco Lisi è stata una domenica tra luci e ombra. In difficoltà nel primo tempo, si è ripreso, insieme alla squadra, nella ripresa.

"Siamo stati puniti da un calcio d’angolo, ma nella ripresa eravamo partiti bene – spiega l’esterno sinistro del Grifo ai microfoni di Umbria Tv – Volevamo portare a casa punti per la salvezza ma non ci siamo riusciti".

Però l’avvio non è stato dei migliori e i cambi stavolta non ha portato giovamento.

"Noi eravamo entrati in campo con la consapevolezza di portarla a casa, ci siamo assestati dopo le difficoltà del primo tempo, anche sul 2-1 abbiamo provato in tutti i modi di pareggiarla. Siamo amareggiati, adesso dobbiamo recuperare subito in casa. Ci dispiace anche per la gente che è venuta a sostenerci fino a qui".

Il Perugia è calato dopo il derby, complice anche l’emergenza.

"Non credo, anche perché nel secondo tempo, siamo andati bene a livello fisico. Le continue assenze è ovvio che pesano ma se da una parte siamo preoccupati per questo dall’altra sappiamo che chi gioca dà il massimo per la squadra. Questa salvezza passerà soprattutto attraverso le gare in casa, al Curi dobbiamo cercare di fare il massimo dei punti, a partire da sabato. Ora dobbiamo abbassare la testa e lavorare perché abbiamo le carte in regola per conquistare la salvezza".