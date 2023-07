A Perugia e Corciano. Più di 500 atleti alle ’Olimpiadi’ Csi

PERUGIA – Perugia, Corciano, Ellera e Ferro di Cavallo salutano gli oltre 500 finalisti dei Campionati Nazionali ’Top Junior Open’ del CSI. In campo sono scesi quintetti di 45 squadre provenienti da 16 regioni italiane. Oltre 500 gli atleti finalisti presenti fino a domenica scorsa nel capoluogo umbro, di cui un centinaio diversamente abili, nella manifestazione patrocinata dalla Regione Umbria, dalla Provincia e dai Comuni di Perugia e Corciano. Nell’Auditorium Capitini di Madonna Alta sono state premiate le 7 squadre divenute campioni nazionali. Nel basket sei vittorie in sei gare per il quintetto felsineo della Libertas San Felice. Il parquet del Pala Foccià di Ferro di Cavallo nella finale Open portafortuna all’ottimo quintetto romano dell’Eur Basket, che supera 67-57 in finale il quintetto reggiano del Santos Clevertech. Doppietta lombarda nel calcio a 5. Nell’Open femminile le bergamasche dell’Albano Calcio festeggiano il tricolore. Acireale ancora medaglia nel calcio a 5 CSI, grazie al bronzo conquistato dalle ragazze del San Nicolò. In campo maschile ancora Bergamo scudettata con l’oro al collo del quintetto Collettivo Confusione. Nel calcio a 5 per atleti con disabilità, il campionato della categoria Plus sorride al quintetto reggiano della Sport Insieme, mentre nella Super Plus lo scudetto è della Fuorigioco del CSI Mantova.