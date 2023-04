A Lisi l’ultima tappa In testa resta Santoro

È entrato ad inizio ripresa ed ha avuto un buonissimo impatto sulla gara, creando anche l’occasione da gol più nitida per il Perugia. E per questo e anche per una prestazione generale al di sopra degli altri, nella gara salvezza contro il Cosenza, terminata in pareggio, che Francesco Lisi ha stravinto la trentaquattresima tappa del ‘Trofeo Miglior Grifone Stile Gioiello’, il trofeo ideato dal centro di Coordinamento dei Perugia club. Non c’è stata partita con i compagni di squadra: l’esterno sinistro ha ottenuto il 57,2 per cento delle preferenze. I tifosi biancorossi hanno premiato con il secondo posto il centrale Struna, sotto il nove per cento; al terzo, invece, Furlan e Di Serio, con l’otto per cento dei voti. In testa alla classifica rimane Santoro con 135 voti, inseguito da Di Carmine a quota 102, e da Casasola e Gori appaiati a 78.