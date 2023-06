A Città di Castello le finali dell’Under 12

PERUGIA – Stanno giungendo al termine tutti i tornei federali delle categorie giovanili. Oggi al palasport ’Andrea Ioan’ di Città di Castello le migliori quattro squadre della categoria under 12 femminile giocheranno per il titolo umbro, questo il programma: ore 10 semifinale tra Città di Castello Pallavolo e Foligno Volley; ore 11,30 semifinale tra School Volley Perugia e Perugia Volley Team; la finalissima si disputerà alle ore 17. Il club tifernate del presidente Caselli ospita questa manifestazione con orgoglio e soddisfazione.

A Catania si sono intanto archiviate le finali nazionali della categoria under 16 femminile. La formazione campionessa umbra della School Volley Perugia non ha superato il turno eliminatorio. Il girone è stato chiuso al secondo posto, nonostante le due sconfitte maturate. L’esordio è stato negativo, sconfitta per tre a zero con Pescara, una gara male approcciata dalle scolare. In seguito, è arrivato il riscatto con la vittoria in tre set su Cogne. La terza gara contro Busnago è stata ceduta per tre a uno con le lombarde che sono passate alla fase successiva. Così il tecnico Enrico Brizzi: "Vedere la condizione delle ragazze in questi giorni mi ha confermato che il lavoro portato avanti nella stagione è stato buono".