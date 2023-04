A Cascia in venticinque Aggiunto il giovane Baldi

Sono venticinque i calciatori che ieri mattina hanno lasciato Pian di Massiano per raggiungere il ritiro di Cascia. Fabrizio Castori ha portato i calciatori convocati per la trasferta di Genova, più Santoro e Lisi che hanno disertato l’ultimo appuntamento di campionato per infortunio ma che dovrebbero dare la loro disponibilità per il prossimo incontro. Mentre dalla formazione Primavera il tecnico del Perugia ha pescato il difensore Baldi, aggregato al gruppo. La squadra resterà nel ritiro di Cascia fino a venerdì, vigilia del match con il Cosenza.

Ecco i giocatori che hanno raggiunto il ritiro di Cascia.

PORTIERI: Gori, Furlan, Abibi.

DIFENSORI: Rosi, Angella, Sgarbi, Curado, Struna, Vulikic, Baldi.

CENTROCAMPISTI: Santoro, Kouan, Casasola, Lisi, Cancellieri, Paz, Luperini, Capezzi, Iannoni, Vulic, Bartolomei.

ATTACCANTI: Matos, Di Carmine, Di Serio, Ekong.