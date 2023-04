3M, secondo successo consecutivo nella pool salvezza Sul finire di stagione il team trova forma e risultati

3M PERUGIA

3

EMILBRONZO MONTALE

0

(26-24, 25-18, 25-14)

PERUGIA: Salinas 20, Traballi 17, Giudici 9, Agbortabi 8, Negri 5,Manig 3, Rota (L), Patasce 3. N.E. – Pero, Stentella, Dalla Rosa. All. Guido Marangi.

MONTALE: Zojzi 11, Lancellotti 10, Fronza 9, Frangipane 8, Rossi 6, Visintini, Bici (L1), Bozzoli, Mammini, Montagnani. N.E. - Bonato, Mescoli. All. Andrea Ghibaudi Arbitri: Antonio Capolongo (AV) e Matteo Mannarino (RM) 3M (b.s. 8, v. 9, muri 9, errori 4). EMILBRONZO (b.s. 5, v. 2, muri 6, errori 6)

PERUGIA – Sul finire della stagione ha trovato la condizione ed i risultati la 3M Perugia che infila il secondo successo consecutivo nella pool salvezza in serie A2 femminile. Tre punti che non servono alla classifica quelli ottenuti con la Emilbronzo Montale. Nel tre a zero c’è la forte impronta di Traballi e Salinas.