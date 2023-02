3M Perugia, scontro delicato con Marsala

PERUGIA – Scontro in coda in serie A2 femminile, una trasferta delicata per il fanalino di coda 3M Perugia che sfida la Seap Sigel Marsala. Si gioca oggi alle ore 16 contro le siciliane allenate dall’ex tecnico Eraldo Buonavita, subentrato a coach Bracci. Il tecnico perugino Guido Marangi analizza così la sfida: "Siamo due squadre che hanno fortemente bisogno di punti in vista della seconda fase. Sarà una partita molto delicata in cui dovremo dare il massimo. Non vogliamo forzare troppo l’utilizzo della schiacciatrice Gaia Traballi, perché nel caso del suo infortunio è facile riavere delle ricadute". Si tratta, dunque, di un altro scontro salvezza. Arbitri: Luca Pescatore e Giorgia Adamo.

PERUGIA: Manig – Giudici, Negri – Agbortabi, Salinas – Traballi, Rota (L).