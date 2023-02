3M PERUGIA

0

ROMA VOLLEY CLUB

3

(12-25, 14-25, 17-25) PERUGIA: Salinas 10, Giudici 6, Agbortabi 4, Traballi 2, Manig 1, Negri, Rota (L), Patasce 5, Bosi, Pero. All. Guido Marangi.

ROMA: Bici 16, Bianchini 14, Melli 9, Rucli 9, Rebora 8, Bechis, Ferrara (L), Valerio, Valloppi. N.E. – Rivero, De Luca Bossa, Ciarrocchi. All. Giuseppe Cuccarini.

Arbitri: Licchelli (LE) e Angelucci (AQ). 3M (b.s. 7, v. 1, muri 3, errori 12). RV (b.s. 10, v. 4, muri 10, errori 5).

PERUGIA – Che il compito fosse impossibile si sapeva, ma in questa gara non era la vittoria l’obiettivo della 3M Perugia. Le biancorosse hanno cercato di guardare dalla propria metà del campo, inseguendo qualche piccolo miglioramento nel gioco. Il testa-coda ha fatto emergere tutta la sua differenza premiando con merito l’imbattuta capolista Roma Volley Club. La nota positiva è stata il ritorno tra le titolari della schiacciatrice Gaia Traballi a distanza di 5 mesi: "È una grande emozione tornare in campo dall’inizio, ai primi palloni ero un po’ contratta. Per quanto riguarda il match non c’è molto da dire, Roma è una squadra fortissima e lo ha dimostrato anche stavolta. Noi potevamo fare meglio, ma è domenica che dobbiamo fare punti contro Sant’Elia".

Alberto Aglietti