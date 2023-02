PERUGIA – Seconda gara casalinga consecutiva in serie A2 femminile oggi alle ore 17 al Pala-Pellini per la 3M Perugia. Scontro abbordabile sulla carta contro una Assitec Sant’Elia che è l’unica avversaria battuta in trasferta sino ad oggi. Malgrado le sconfitte rimediate e l’ultimo posto della classifica, il collettivo del tecnico Guido Marangi resta fiducioso di aver fatto progressi. Altra notizia confortante è la lenta ma costante ripresa della schiacciatrice Gaia Traballi che, insieme all’argentina Candela Sol Salinas, potrebbe fornire la spinta propulsiva per ottenere il successo. Arbitri: Nicola Traversa (BA) e Eustachio Papapietro (MT).

PERUGIA: Manig – Giudici, Negri – Agbortabi, Salinas - Traballi, Rota (L). A.A