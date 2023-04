3M Perugia, c’è l’ostacolo Offanengo

PERUGIA – Comincia il girone di ritorno della pool salvezza in serie A2 femminile, la 3M Perugia riprende oggi dalla trasferta in casa della Chromavis Eco Db Offanengo, seconda in classifica. Le lombarde guidate dall’allenatore Giorgio Bolzoni provengono da un successo e sono certamente in buona condizione. Tra le padrone di casa le vigilate speciali sono l’opposta Martina Martinelli e la schiacciatrice Francesca Trevisan. Dall’altra parte della rete il tecnico Guido Marangi alla vigilia afferma: "Dobbiamo cercare di onorare il campionato e di toglierci qualche minima soddisfazione anche a fronte della retrocessione. Non dobbiamo entrare in partita remissivi, puntando magari anche sulla mente un po’ più leggera. Offanengo tra le mura amiche può contare sui tifosi che sono determinanti". Tra le ospiti spazio, come di consueto, alla schiacciatrice Giulia Patasce e alla libero Beatrice Rota. La gara sarà visibile attraverso il canale youtube della Volleyball World Italia.

Arbitri: Claudia Lanza (NA) e Alberto Dell’Orso (PE). Offanengo: Galletti – Martinelli, Anello – Cattaneo, Trevisan – Nelson, Porzio (L).

Perugia: Manig-Giudici, Negri-Agbortabi, Salinas-Patasce, Rota (L). A.A