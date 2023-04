3M Perugia, c’è ancora la voglia di graffiare

OFFANENGO

(18-25, 25-19, 25-11, 25-16, 13-15)

OFFANENGO: Bartesaghi 19, Anello L. 17, Nelson 13, Cattaneo 7, Galletti 2, Trevisan, Porzio (L1), Martinelli 13, Casarotti 1, Anello I. 1, Pomili. N.E. – Menegaldo, Marchesi, Tommasini (L2). All. Giorgio Bolzoni.

PERUGIA: Giudici 16, Agbortabi 15, Salinas 14, Traballi 12, Negri 9, Manig 3, Rota (L), Patasce. N.E. – Pero, Stentella, Dalla Rosa. All. Guido Marangi

Arbitri: Claudia Lanza (NA) e Alberto Dell’Orso (PE)

DB (b.s. 5, v. 7, muri 12, errori 21)

3M (b.s. 9, v. 4, muri 7, errori 17)

OFFANENGO (CR) – Torna a graffiare nel campionato di serie A2 femminile la 3M Perugia che ritrova la schiacciatrice Gaia Traballi. La matematica retrocessione non ha tolto la voglia di lottare alle biancorosse, e la Chromavis Eco Db Offanengo si è dovuta arrendere. In avvio le ospiti s’impongono nel primo set. Alla ripresa Bartesaghi in cattedra: pareggio. Nella terza frazione Anello si scatena e sigla il due a uno. Quarto parziale con le perugine che crescono grazie a Salinas. Al tie-break arriva il successo.

A.A.