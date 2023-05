"3M Perugia, abbiamo sempre lottato"

PERUGIA – L’ultima trasferta della pool salvezza nel campionato di serie A2 femminile è risultata positiva per la 3M Perugia che, grazie ai tre punti conquistati sul campo di Lecco (sconfitta con un netto tre a zero, ndr), ha lasciato per la prima volta da inizio stagione la scomoda posizione di coda, svestendo la maglia nera della classifica. Per le umbre del presidente Renzo Mastroforti si tratta di una piccola soddisfazione dopo una stagione assai travagliata, ancora con una Traballi grande protagonista. Le biancorosse, già matematicamente retrocesse da tempo, hanno continuato ad allenarsi seriamente ed hanno cominciato a raccogliere i frutti del lavoro faticosamente seminato. L’allenatore Guido Marangi: "Abbiamo combattuto tutta la stagione con gli infortuni, in questa parte finale abbiamo fatto sicuramente molto meglio. Ci siamo trovati a rincorrere tante situazioni, un plauso va alle ragazze che hanno fatto sempre il massimo possibile".