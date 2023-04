3M, Marangi dopo il successo "È stata una bella partita"

PERUGIA – Il campionato di serie A2 femminile non finisce di sorprendere, nella scorsa domenica il risultato inatteso è arrivato da Offanengo, dove la 3M Perugia, ultima in classifica nella pool salvezza, e già certa della retrocessione, ha mandato al tappeto la formazione locale terza della classe. Le biancorosse hanno mosso così la classifica, incassando la loro quarta affermazione della stagione, e ricevendo una bella iniezione di fiducia, al pari del recupero della schiacciatrice Gaia Traballi che ha dato una bella mano in fase offensiva. Queste il pensiero a caldo del tecnico Guido Marangi: "È stata una bella partita da parte di entrambe le squadre. Offanengo si è confermata un’avversaria ostica. Noi siamo stati un po’ più bravi a tenere la solidità mentale. Dopo aver perso male il terzo set ed essere andati sotto 2-1, abbiamo reagito e siamo arrivati a conquistare una vittoria che tutte le ragazze si meritano. Un encomio particolare a Gaia Traballi, che è tornata in campo proprio oggi". La classifica: Albese 40, Cremona 36, Offanengo 34, Lecco 33, Montale Rangone 30, Vicenza 29, Messina 26, Sant’Elia Fiumerapido 24, Club Italia 19, Marsala 18, Perugia 12.

Alberto Aglietti