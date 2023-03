3M, Marangi: "Bella partita nonostante il ko"

PERUGIA – Si è chiusa la fase regolare di serie A2 femminile e sono stati emessi tutti i verdetti per le squadre della categoria. Il suo destino tutto sommato lo conosceva già la 3M Perugia e la sconfitta esterna a Talmassons non ha inciso sul futuro delle biancorosse. Il tecnico Guido Marangi ha così commentato: "È stata una bella partita, anche tirata, soprattutto nel primo set, giocato a viso aperto da entrambe le squadre. È stato divertente anche per il pubblico. Poi nel secondo set Talmassons ha accelerato mostrando i valori del campionato. Nel terzo siamo state un po’ più propositivi anche con il lavoro di muro difesa ed è uscito un set tirato anche per alcuni cambi fatti da coach Barbieri". La classifica: Roma 60, San Giovanni in Marignano 45, Talmassons 44, Montecchio Maggiore 42, Martignacco 38, Soverato 30, Vicenza 21, Sant’Elia Fiumerapido 15, Messina 14, Marsala 12, Perugia 9.

Alberto Aglietti