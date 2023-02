3M espugna Marsala e torna a sorridere

SIGEL

1

3M PERUGIA

3

(25-16, 16-25, 23-25, 23-25)

: Salkute 19, Deste 13, Frigerio 11, Bulovic 9, Moneta 5, Ghibaudo 4, Norgini (L), Szucs 8, Garofalo. N.E. – Guarena. All. Eraldo Buonavita.

PERUGIA: Giudici 18, Salinas 15, Traballi 12, Pero 8, Agbortabi 7, Manig 1, Rota (L), Bosi 1, Negri, Patasce. All. Guido Marangi.

Arbitri: Luca Pescatore (RM) e Giorgia Adamo (TP).

SIGEL (b.s. 10, v. 5, muri 10, errori 19). 3M (b.s. 8, v. 5, muri 8, errori 10).

Grande festa in trasferta per la 3M Perugia che torna a sorridere in serie A2 femminile ed espugna la tana della Seap Sigel Marsala. Tre punti preziosi in cascina. In avvio c’è una fase di studio (14-14). Salkute cambia marcia, allunga e propizia il vantaggio. Invertiti tre muri consecutivi di Agbortabi lanciano la fuga ospite (8-15). Giudici a rete diventa imprendibile ed è pari. Il terzo set è il più combattuto, squadre a braccetto (22-22). Poi un errore delle meridionali crea i presupposti per il 2-1. Quarto periodo come il precedente ma nel finale le locali sembrano avere la meglio (23-20). Colpo di coda: le biancorosse rovesciano ed esultano.