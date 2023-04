Spacciano Ecstasy fuori dalla discoteca: arrestati due giovani

Perugia, 12 aprile 2023 - Due giovani nei guai a causa della droga. Un perugino di 27 anni, noto alle forze di polizia, e una ragazza di 22, incensurata, sono stati arrestati per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti dai carabinieri della stazione di Ponte San Giovanni, che li hanno sorpresi a cedere Mdma fuori da una nota discoteca. I militari, durante un controllo, hanno notato un viavai dal locale alla macchina dei due, pertanto hanno proceduto al controllo, verificando - spiega l'Arma - che uno dei due arrestati entrava nel locale proponendo la vendita di stupefacente e invitando gli interessati a raggiungere l'autovettura nel piazzale antistante per lo scambio. L'Arma ha così proceduto alla perquisizione dei due giovani, dell'autovettura e del loro domicilio, trovando in totale 106 pasticche di Mdma, alcune in macchina all'interno di un contenitore in plastica degli ovetti di cioccolato, altre a casa. Hanno inoltre trovato, nelle tasche degli abiti, 140 euro in contanti e, durante la perquisizione domiciliare, 12 grammi di cocaina suddivisa in dieci dosi, 600 euro in banconote di piccolo taglio e un bilancino di precisione.

Ora sono ai domiciliari in attesa del processo per direttissima.