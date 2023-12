Sequestrati oltre due chili di marijuana e 27.460 euro: due spacciatori in manette

Terni, 6 dicembre 2023 - La Polizia di Terni ha intercettato una vera e propria centrale dello spaccio. Parliamo di marijuana: in un appartamento del quartiere Borgo Rivo, zona Cinque Strade, conosciuta dagli addetti ai lavori come “zona anti-sbirro", la questura ha sequestrato 2,5 chili di droga, che avrebbe fruttato 50.000 euro. L'operazione si è poi conclusa con l'arresto di due spacciatori ternani, che nascondevano in casa oltre alla marijuana anche 27.460 euro in contanti probabile frutto dell’attività illecita.

Il blitz, messo a punto dalla IV Sezione Antidroga della Squadra Mobile, anche dietro segnalazioni ripetute dei residenti, è iniziato intorno alle 18:30 di lunedì. Gli agenti hanno visto un’auto con due uomini a bordo avvicinarsi alla casa segnalata, il passeggero scendere, entrare nel portone ed uscirne subito dopo per poi ripartire.

L’auto è stata fermata e i due sono stati controllati: il passeggero aveva con sé due cilindri di hashish da 50 grammi l’uno, il conducente - risultato completamente all’oscuro dei fatti - ha detto agli agenti che il suo amico gli aveva chiesto di accompagnarlo perché aveva l’auto rotta e di fatto questi era rimasto in auto, ignaro di quello che stava facendo l’altro.

Una volta in questura, il passeggero è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio: si tratta di un ternano, di 30 anni, titolare di una ditta edile, con un precedente per reati legati alle manifestazioni sportive.

Il servizio è continuato con un’altra pattuglia che, non appena ha avuto la certezza dell’identità dello spacciatore, lo ha fermato all’uscita di casa, procedendo poi alla perquisizione domiciliare: in una stanza adibita a laboratorio di confezionamento dello stupefacente, divise in diversi contenitori ermetici, infiorescenze dette anche “cime” di marijuana, per un totale di 1 kg, poi altra marijuana, risultata di qualità superiore e per questo distinta dalle altre, in vasetti in vetro in diverse grammature.