Studente scomparso a Perugia, vasta task force per le ricerche di Andrea

Perugia, 28 gennaio 2025 - Riunione di lavoro per la task force incaricata delle ricerche di Andrea Prospero, studente abruzzese di 19 anni, scomparso nella giornata di venerdì 24 gennaio a Perugia. Le forze dell'ordine hanno fatto il punto in piazza Cecilia Coppoli a Monteluce, quartiere universitario dove lo studente è stato visto per l'ultima volta. Scomparsa sulla quale la Procura della Repubblica di Perugia ha aperto un fascicolo al momento senza ipotesi di reato e indagati.

Gli inquirenti stanno cercando di capire cosa sia esattamente successo. Al momento non risulta esserci alcuna pista privilegiata. Il briefing a Monteluce è servito per scandagliare alcune ipotesi, capire se il giovane prima di dileguarsi nel nulla possa aver incontrato qualcuno e da lì dove possa essersi diretto.

La partenza delle ricerche

Gli ultimi movimenti: il ragazzo avrebbe avuto un appuntamento per pranzo attorno alle 13 con la sorella gemella Anna alla mensa universitaria di via Pascoli. Circa un’ora dopo, non vedendolo arrivare, Anna ha deciso di fare una telefonata al fratello, ma il cellulare risultava essere spento. A quel punto parte l’allarme.

Le indagini in corso: intanto ieri in Prefettura è stato convocato il Tavolo di coordinamento per le ricerche dello studente. A seguito della denuncia di scomparsa, presentata dai familiari, la questura ha così dato avvio alle attività di ricerca insieme alle altre forze di polizia, specie lungo i percorsi oggetto degli spostamenti abituali da parte del giovane. I vigili del fuoco hanno attivato il sistema di geolocalizzazione "Life keeper", una strumentazione che utilizza il drone come ripetitore per le celle telefoniche, tuttavia senza ottenere al momento alcun risultato. "E' stato deciso - riferisce la stessa Prefettura - che le ricerche proseguiranno senza sosta nei luoghi di possibile interesse, ampliandone progressivamente il raggio".