Sara, da Città della Pieve al Palazzo di vetro dell'Onu

Città della Pieve, 26 aprile 2023 - Sara Mari è una studentessa del Liceo Italo Calvino di Città della Pieve. Il mese scorso, come delegato attivo, ha partecipato ad un progetto con le Nazioni Unite a New York, con l’associazione WSC Italia. Dopo una dura selezione è stata presa per la Conference A, dal 7 al 15 marzo.

"Ho avuto la possibilità di discutere di tematiche e problematiche attuali, e di svolgere lo stesso lavoro dei delegati dell’ONU, al famoso Palazzo di vetro. È stata un’esperienza fantastica, da consigliare, e per questo vorrei che arrivasse a più persone possibili. II Model United Nations - dice Sara - è un'esperienza che ti fa crescere, ti fortifica, ti arricchisce da tutti i punti di vista, scolastico e sociale, rendendoti consapevole di quanto il mondo è ricco di culture diverse, e confrontarsi è straordinario!".

Complimenti alla studentessa che frequenta l'ultimo anno del linguistico arrivano anche dalla capogruppo del Partito democratico Simona Meloni. "Un grande risultato per una studentessa che ha superato una concorrenza spietata da parte di 5mila ragazzi da tutto il mondo, di cui 300 sono dall’Italia".

"Sara - conclude Meloni - ha partecipato ai lavori, ha discusso tematiche attuali all’interno dell’istituzione internazionale. Quindi il mio grazie va a Sara, per la sua competenza e il suo aver portato alto il nome della nostra regione, e l’auspicio affinché progetti di avvicinamento delle Istituzioni, siano esse internazionali, europee o locali, ai giovani, siano sempre più sviluppati, con l’obiettivo di sensibilizzare una nuova cittadinanza attiva, senza istanze isolazioniste o populiste”.