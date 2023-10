Salari bassi, il caso dell’Umbria: è tra le regioni dove i dipendenti privati guadagnano di meno

Perugia, 30 ottobre 2023 - L'Umbria si conferma terra di anziani e di salari bassi almeno se confrontati con quelli del resto d'Italia. Lo dicono i dati dell’ufficio studi della Cgia di Mestre. L'associazione ha elaborato un dossier che mette a confronto la retribuzione media lorda dei lavoratori dipendenti occupati nel settore privato. Dal dossier emerge che a Perugia e Terni i dipendenti privati guadagnano oltre duemila euro in meno rispetto a quella che è la media nazionale. Numeri che fanno piazzare Perugia al 54° posto in Italia per importo delle retribuzioni, mentre la città dell'acciaio sta un po' meglio e si guadagna il 50°gradino della classifica nazionale.

La classifica: in questa guerra fra “poveri” a Perugia la retribuzione media si attesta sui 19.352 euro lordi l’anno (-2.516 euro rispetto alla media nazionale, pari a -11,5%), mentre a Terni la retribuzione media lorda è pari a 19.368 euro l’anno, ossia 2.230 euro in meno rispetto alla media nazionale (-10,2%).

Gli squilibri: come mai questa altalena tra regioni? L'Umbria, come noto, non ha grandi industrie, eccezione fatta per l'Ast di Terni. Atro motivo, secondo la Cgia e come ha avuto modo di segnalare anche il Cnel, "il problema dei lavoratori poveri non parrebbe riconducibile ai minimi tabellari troppo bassi, ma al fatto che durante l’anno queste persone lavorano un numero di giornate molto contenuto. Pertanto, più che a istituire un minimo salariale per legge, andrebbe contrastato l’abuso di alcuni contratti a tempo ridotto”.