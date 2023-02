Rissa in Piazza Partigiani a Perugia. Denunciati in quattro

Gli agenti della Questura sono intervenuti in piazza Partigiani

Perugia, 24 febbraio 2023 - Violenta rissa in piazza Partigiani: l’intervento degli agenti di polizia ha evitato il peggio. Tre le persone coinvolte: due cittadini italiani – un uomo di 46 anni e una donna 35enne – e un cittadino straniero di 24 anni. Un altro uomo è stato denunciato perché trovato con un coltello. Giunti sul posto, gli operatori hanno preso contatti con un testimone, il quale ha riferito che, intorno alle 18, dopo un’animata discussione, il 46enne e il 24enne si erano aggrediti e percossi a vicenda. La fidanzata del cittadino italiano era poi accorsa in aiuto del suo compagno: a quel punto il giovane originario del Gambia, dopo aver raccolto una bottiglia in vetro e averla infranta, aveva iniziato a brandirla per intimidire gli altri due.

La coppia aveva fatto altrettanto, recuperando due bottiglie rotte e utilizzandole per minacciare il 24enne. L’intervento degli agenti della squadra volante, ha garantito che la lite fosse immediatamente sedata e le tre persone coinvolte - con un quarto uomo, classe 1965, trovato in possesso di un coltello - sono state accompagnate in Questura per l’identificazione e gli accertamenti di rito. Sottoposti a perquisizione, la 34enne e il 57enne sono stati trovati in possesso di un coltello a serramanico e un coltello da cucina, sequestrati dai poliziotti.

Al termine delle verifiche, i tre protagonisti della lite sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per i reati di rissa. Nei confronti del 24enne e della 34enne, inoltre, è scattata anche a denuncia per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.