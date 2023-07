Percezione illecita del reddito di cittadinanza: dieci persone nei guai

Città della Pieve, 13 luglio 2023 - Hanno dichiarato il falso per ottenere il reddito di cittadinanza. Così dieci persone sono state denunciate dalle forze dell’ordine di Città della Pieve (Nucleo operativo e radiomobile dell'Arma) unitamente ai Carabinieri del nucleo Ispettorato del lavoro di Perugia, per percezione indebita del sussidio statale.

I dieci, tutti cittadini stranieri, non collegati tra loro, avrebbero intascato illecitamente 33.485 euro in un periodo compreso tra giugno 2019 al gennaio 2022.

In tutti i casi gli stranieri, provenienti da Sri Lanka, Serbia, Tunisia, Polonia e Romania, sono accusati di aver attestato falsamente i requisiti richiesti per l’erogazione del contributo. In particolare, alcuni di loro avrebbero autocertificato di vivere in Italia da almeno dieci anni e altri avrebbero mentito sulla residenza tra i confini nazionali almeno negli ultimi due anni. L’esito degli accertamenti è stato comunicato all’Inps per fermare l’erogazione del reddito di cittadinanza. I dieci sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura di Perugia.