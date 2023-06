Recuperata un'auto finita nel fiume dopo la bomba d’acqua

Bastia Umbra (Perugia), 25 giugno 2023 – Il maltempo che ha interessato i giorni scorsi il Perugino aveva provocato esondazioni e allagamenti. Oggi, 25 giugno, i vigili del fuoco hanno recuperato un'auto che è stata ritrovata nell'alveo del fiume Chiascio.

Le operazioni di recupero sono state effettuate in collaborazione con il sindaco del Comune di Bastia Umbra, che a sua volta ha messo a disposizione per l'intervento un mezzo di movimento terra. L'intervento è stato effettuato sotto la direzione del personale dei Vigili del fuoco ed una volta recuperata l'auto, questa è stata posizionata in una zona sicura. Il mezzo sarà trasferito in un deposito autorizzato.

